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Новость дня Благоустройство

Власти Калуги объяснили ужасное состояние памятника погибшим воинам

Дмитрий Ивьев
27.03, 12:20
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Как мы уже рассказывали, фото мемориала разместили в соцсетях у губернатора местные жители.

В четверг, 27 марта, ситуацию прокомментировало управление городского хозяйства.

- На размещенных в социальных сетях фотографиях памятник находится уже в процессе ремонта, - заявили там. - Старые таблички были заменены на новые в январе текущего года, 14 марта таблички сняты для нанесения дополнительных имён погибших бойцов. Остальные ремонтные работы продолжатся в ближайшее время. Памятник будет отштукатурен, покрашен, территория будет приведена в порядок до майских праздников. Эти работы проводим ежегодно, на фото к посту состояние памятника 9 мая 2024 года. В этом году в благоустройстве поможет организация, взявшая шефство над памятником на период весенних субботников.

Такой памятник сейчас.
Такой памятник сейчас.

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