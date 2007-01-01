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Благоустройство

В Калуге вместо креативных названий улиц решили сделать шесть Двуречных

Дмитрий Ивьев
27.03, 10:46
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В деревне Сивково на южной границе областного центра не будет улиц с необычными названиями: Дивный День, Утренняя Заря, Вечерняя Заря, Лесная Опушка, Алёшкина Тропинка и Цветочная Поляна.

На такой креатив поступило много жалоб, сообщил 27 марта депутат Яков Казацкий.

- Вчера на заседании городской думы, по просьбе жителей, я попросил отменить принятые решения. Сегодня комиссия по наименованию улиц оперативно рассмотрела новые предложения, - заявил он.

Центральная улица посёлка получит название Двуречье, а перпендикулярные улицы будут 1-ая Двуречная, 2-ая Двуречная, 3-ая Двуречная, 4-ая Двуречная, 5-ая Двуречная и 6-ая Двуречная.

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