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Главная Новости Благоустройство В Калуге убрали упавшее дерево на улице Плеханова
Благоустройство

В Калуге убрали упавшее дерево на улице Плеханова

Дмитрий Ивьев
26.03, 09:20
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Работы проведены вечером во вторник, 25 марта.

Фото опубликовала городская управа.

Напомним, дерево упало на тротуар и проезжую часть в районе дома №42 – напротив остановки общественного транспорта.

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