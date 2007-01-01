В Юхнове благоустроят берег пруда на реке Кунова

На улице Бебеля началась реализация проекта «Ключ к сердцу», сообщили 25 марта в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- По проекту запланировано благоустроить липовую аллею и зону родника, сделать детскую игровую площадку, место для рыбалки, смотровую площадку со сценой, причал для катамаранов, кафе и зоны наблюдения за утками и бобрами, - пояснили в министерстве.

Сейчас начаты работы по расчистке территории и кронированию липовой аллеи.

Юхнов стал одним из семи городов области, которые победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2024 года.