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Благоустройство

В Юхнове благоустроят берег пруда на реке Кунова

Дмитрий Ивьев
25.03, 12:25
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На улице Бебеля началась реализация проекта «Ключ к сердцу», сообщили 25 марта в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- По проекту запланировано благоустроить липовую аллею и зону родника, сделать детскую игровую площадку, место для рыбалки, смотровую площадку со сценой, причал для катамаранов, кафе и зоны наблюдения за утками и бобрами, - пояснили в министерстве.

Сейчас начаты работы по расчистке территории и кронированию липовой аллеи.

Юхнов стал одним из семи городов области, которые победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2024 года.

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