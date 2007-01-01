В Калуге закопали ямы на улице Пушкина
В районе краеведческого музея завершились ремонтные работы.
Напомним, там были проблемы с канализацией.
В начале месяца часть проезжей части и тротуара раскопали. Движение было ограничено.
Ранее калужане из дома №10/75 по Пушкина сообщали, что канализация не работает несколько недель:
- Вода поднимается практически до крышки колодца. Уже подмывает фундамент дома, - уточнял один из местных жителей. - Размывает грунт дорожного полотна. Образовался провал. Водоканал тянет с ремонтом. Три раза в сутки приезжает откачивать машина.