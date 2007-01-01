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Благоустройство

В Калуге закопали ямы на улице Пушкина

В районе краеведческого музея завершились ремонтные работы.
Дмитрий Ивьев
25.03, 12:10
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Напомним, там были проблемы с канализацией.

В начале месяца часть проезжей части и тротуара раскопали. Движение было ограничено.

Ранее калужане из дома №10/75 по Пушкина сообщали, что канализация не работает несколько недель:

- Вода поднимается практически до крышки колодца. Уже подмывает фундамент дома, - уточнял один из местных жителей. - Размывает грунт дорожного полотна. Образовался провал. Водоканал тянет с ремонтом. Три раза в сутки приезжает откачивать машина.

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