+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Людиново благоустроят площадь Победы
Благоустройство

В Людиново благоустроят площадь Победы

В четверг, 20 марта, там побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
21.03, 08:00
0 252
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В прошлом году в городе привели в порядок военный мемориал. А вскоре обещают завершить благоустройство площади Победы.

- Сегодня представили проект, - рассказал Шапша. - При реконструкции таких знаковых мест важно, чтобы бережно отнеслись к их историческому облику.

Он отметил, что город может подать проект ремонта площади на Всероссийский конкурс проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdEUUZza3YvbElwK3VhSFY0dTZsWFE9PSIsInZhbHVlIjoiUE40d2Z1MS92SVZaSWd5clpMRzN3Mk1OTlVmbFFybTFTSjloUitFZmd2V0ZiUFBqVWNoRGRkRGJCMXZCOTRVVXZuUzdqR1ZZZi92QzZmaWUxeW9CVDU2Qk5CQzZPYlcvaHU0ZEF5R09HSkxFcVdGL3JZU0RhU3NoN2Z5N0NyMTEvMnZhQ0dJcTJ4RlI1TzhaaVhZWU5JOTNDMWk0KzBONlg1UEtvQVdoOVNld1FhUHJLQ01wOHJwUEM2TTdtQ29MdHlrZmJwR2RFMXgxemtCY1dZWlhlTFpZYVZXNWlsd1NSRk1ZdW0zM0laRlNtMGV5SkVVUUEzVTQ2aW4xT3d0SWhtUXQvMllWMlhocWhPN2t5RUFoT0JRT1VRWitWQTl4dVlpVjBrVDFuMlI2Zm1GUEF1b011TEdTRXV6TjVlbVBJd3dHOWtRTjI5Y1dML0ljY3FBUlVwQVVjVmxVVEVzZEpVYlZTYTRhVVc4b0ptV0xWN01CUlNjWUEwaUt2bjExN2E0TU80c3RMRktlNlpLb0ZIaVFOZHpQbGVtYXF5Rmc1d1hhUG5vaGpJUU1xQXlSRGJuRFF4MGhRd0x3NEgvYyIsIm1hYyI6IjEyZTZiZjdlMzdiNDBlODY5OWY5NWI2MTRkYTM1NWE1NTg5MWUyYzM1MDU4YjMxYzIwYzNjMzc1YWZmYTI4YWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5jUlF0U0JNVWxqUXg1QkhueEdLZnc9PSIsInZhbHVlIjoiUWpCL2twc3BlK1U4WEZ5dG1ZNHpBd3RDV0tiMUg0emZwcDBBZ1UzRlJGai93Y3Z3SnlGbGNtZEdGL2hCWTdQM2dwck1QcGM4VEJFd1EzZHo5QTRKcXhGNzdLV21RblJXNE1ia0dBWkJrVHQ3dlZhaWh4MzVBeFM3cWNNVmhIbHEvSnJIM2tXeWUzZVNCVTBnRkxCY2hWM1dXczI4UGJlaXRSZnZ2WW9HWWF6bXhnOGl1YjFDVWc1Q0dqTzdaS3Y0bVo5bkJ6UUU3VU1sVkJaUzBnTHlkOWFMUGMwQU5mQUlUVGhvMFpxNHhkTG8rNzV1aVZiT01TNFNqeXkrbU5iRnVhblhIU0VsNjJCWTZ2R2ZnUSt0K0JZS3BMa1NIcTk3dVlNMEdrM0JFeGU3cmpwQ2RpWXFSRTBQQStUVFZTM0xBcmMzRjZiWW9CeldkR2gzNmQ3bGxyNGI1RXA5TTZhUGlxSVo2Z2ZZVi9yN0xoclduZC9BNUI5cDJTVStVSVVHRHhoTGxxV2dLMCs5ekh5TXFxTjRUQlh2eGVISEhicHBmbjRyYlRHckc2N2FRMmhIcmdIc08rY2E3elgvWGEvVDYweDF4NDRWTmhnR1VHdnhXNUFNV2FWaVdUemZwaDhITjcxL01qQ1Nwenk2SUtZT29aREw1MFZjZ2Q0S205MjlYd0tGYVFlZUlLNXFIMDQyaURZeEdwbGxFVEVQa3diWlpwSW4zUmxNaUxBSER2Wm1zM01acGlzaUdITC9zNkd3cnVYaS92b3NFQmVWanhKNnpaTE9NTW1VbDcwLytnT3B6RzZjc2ZETVNEUEFEUjY0bmpuQ3pGMTF2MTRQRDV4SCIsIm1hYyI6IjM5YjkyM2Y4OTM4ZmI4ZjEwMmZjZTFhMWExOGM1ZWI3NTY1ZjFlZGU2MGExNDFiZWFhZjJjNDJmZTU4OTdmYWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+