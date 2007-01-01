В Людиново благоустроят площадь Победы
В четверг, 20 марта, там побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В прошлом году в городе привели в порядок военный мемориал. А вскоре обещают завершить благоустройство площади Победы.
- Сегодня представили проект, - рассказал Шапша. - При реконструкции таких знаковых мест важно, чтобы бережно отнеслись к их историческому облику.
Он отметил, что город может подать проект ремонта площади на Всероссийский конкурс проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.