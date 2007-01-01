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Благоустройство

Губернатор рассказал о развитии территорий для отдыха и туризма в Калуге

Дмитрий Ивьев
20.03, 15:40
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Вопросы набережной, «Велоботинка Циолковского», Можайского оврага и Губернского парка обсуждались на встрече с инициативной группой.

«Велоботинок» - это 20 километров вело- пешеходных дорожек, которые пройдут в том числе по Окской ветке, Березуйскому оврагу и Сосновой роще.

- Однозначно интересный проект. Да, сложный. Но поэтапно, думаю, все получится, - заявил 20 марта Владислав Шапша. - Первая задача - связать две набережные. Здорово, что в инициативной группе уже более 1000 калужан. Следующее совещание договорились сделать выездным - проедем по маршруту на велосипедах.

Также он отметил возможный интерес инвесторов к Можайке:

- Уникальная природная и историческая территория завяжет на себе проект туристско-рекреационного парка. С пешеходными тропами, инфраструктурой гостеприимства. Бизнес уже активно осваивает правобережную часть города. Думаю, инвесторам будет интересен этот проект.

По поводу Губернского парка глава региона рассказал, что для него нужна новая концепция.

- Все эти проекты рассмотрим на архитектурном совете. В том числе в привязке к нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и мастер-плану Калуги, - отметил губернатор.

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