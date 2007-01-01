В Калуге обсуждают запрет иностранных слов на вывесках
Этот вопрос поднимался на заседании общественного Совета при городском голове по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщили 19 марта в управлении экономики Калуги.
Речь идет о запрете иностранных символов и надписей на информационных конструкциях.
По итогам обсуждения совет также рекомендовал максимально быстро разработать архитектурно-художественные концепции для центральных улиц города.
Когда конкретно иностранные языки могут запретить, пока не сообщается.
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