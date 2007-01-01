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Благоустройство

В Калуге обсуждают запрет иностранных слов на вывесках

Этот вопрос поднимался на заседании общественного Совета при городском голове по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщили 19 марта в управлении экономики Калуги.
Дмитрий Ивьев
20.03, 10:09
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Речь идет о запрете иностранных символов и надписей на информационных конструкциях.

По итогам обсуждения совет также рекомендовал максимально быстро разработать архитектурно-художественные концепции для центральных улиц города.

Когда конкретно иностранные языки могут запретить, пока не сообщается.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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