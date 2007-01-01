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Благоустройство

В Калуге спилили опасную ветку в бору

Дмитрий Ивьев
19.03, 14:18
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Фото: Дирекция парков.
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Сломанная сосна угрожала калужанам. Ветка нависла прямо над пешеходной дорожкой, сообщили 19 марта в Дирекции парков.

- Уже сегодня наши работники её ликвидировали, - прокомментировали в ведомстве.

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