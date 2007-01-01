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Благоустройство

Калужан зовут на уборку Бушмановского пруда

Дмитрий Ивьев
18.03, 11:17
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Уборка пройдет там в ближайшую пятницу, 21 марта.

Волонтеры соберут мусор в рамках Всероссийской акции «Вода России».

Всех желающих ждут 21 марта к 11:00, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

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