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Благоустройство

В Людиново продолжат обновление набережной озера Ломпадь

17 марта калужский Минстрой рассказал о планах по благоустройству территории вдоль озера Ломпадь.
Дмитрий Ивьев
17.03, 13:20
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В рамках второго этапа работ преобразится участок городского пляжа вплоть до музея Комсомольской славы.

Проект включает ремонт спусков к воде, создание удобной пешеходной зоны и обустройство террас на берегу.

Помимо этого, запланирована модернизация системы уличного освещения, установка малых архитектурных форм, а также озеленение территории – высадка газонов, деревьев и кустарников.

Реализация проекта будет проводиться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», направленной на улучшение качества жизни горожан и облика общественных пространств.

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