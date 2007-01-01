В Людиново продолжат обновление набережной озера Ломпадь
17 марта калужский Минстрой рассказал о планах по благоустройству территории вдоль озера Ломпадь.
В рамках второго этапа работ преобразится участок городского пляжа вплоть до музея Комсомольской славы.
Проект включает ремонт спусков к воде, создание удобной пешеходной зоны и обустройство террас на берегу.
Помимо этого, запланирована модернизация системы уличного освещения, установка малых архитектурных форм, а также озеленение территории – высадка газонов, деревьев и кустарников.
Реализация проекта будет проводиться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», направленной на улучшение качества жизни горожан и облика общественных пространств.