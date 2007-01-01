В Калуге жалуются на давнюю проблему с вывозом мусора

В официальном сообществе Правобережья об этом рассказали жители дома №29 на улице 65 лет Победы.

- По адресу 65 лет Победы, 29 не оборудована мусорная площадка по правилам, у УК просто никогда нет денег, мусор вывозят, не меняя контейнер, а черпают щупальцами, - пишет один из правобережцев. - Пакеты, естественно, рвутся, все летит в поле, ветром разносится по всей округе. Никто не убирает и никому нет дела. Заявки в УК просто игнорируются. Прошу оказать содействие при решении данной проблемы!

Городская управа пока никак не комментировала этот вопрос.