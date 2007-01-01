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Благоустройство

Месячник благоустройства начнется в Калужской области 20 марта

Распоряжение подписал губернатор региона Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
14.03, 13:46
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Продлятся мероприятия по приведению территорий в порядок после зимы до 5 мая.

Организовать работу должны главы местных администраций.

Чиновники и сотрудники различных ведомств будут принимать участие в субботниках.

- Чистота улиц, парков, скверов и других общественных пространств напрямую влияет на многое, от здоровья до комфорта, - подчеркнули в пятницу в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

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