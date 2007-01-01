Месячник благоустройства начнется в Калужской области 20 марта
Распоряжение подписал губернатор региона Владислав Шапша.
Продлятся мероприятия по приведению территорий в порядок после зимы до 5 мая.
Организовать работу должны главы местных администраций.
Чиновники и сотрудники различных ведомств будут принимать участие в субботниках.
- Чистота улиц, парков, скверов и других общественных пространств напрямую влияет на многое, от здоровья до комфорта, - подчеркнули в пятницу в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.