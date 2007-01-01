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Благоустройство

Тротуары Калуги моют «Посейдоном»

Дмитрий Ивьев
13.03, 15:04
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Два аппарата с таким названием коммунальщики закупили в прошлом году, рассказали 13 марта в управлении городского хозяйства.

С помощью аппаратом высокого давления очищают от грязи остановки и ограждения, сообщили в горуправе.

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