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Благоустройство

В Калуге подрядчика оштрафовали на 300 тысяч за сорванный ремонт площади Победы

Дмитрий Ивьев
13.03, 12:21
0 634
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В прошлом году его должны были закончить в июле, но в итоге работы велись еще в ноябре.

За несоблюдение сроков подрядчик заплатит штраф в 298 000 рублей, сообщили 13 марта в прокуратуре Калужской области.

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