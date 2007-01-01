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В Калуге парковка, баскетбольная площадка и гамаки появятся в сквере Волкова

В четверг, 13 марта, городской голова Дмитрий Денисов рассказал о перспективах этого места.
Дмитрий Ивьев
13.03, 11:20
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Сейчас там завершают монтаж скамеек. В ближайшее время на беговой дорожке уложат ударогасящее покрытие.

В ближайших планах также установка ограждений между сквером и частным сектором и вертикальная планировка с высадкой многолетних трав.

- Улучшим ситуацию с парковкой: в прошлом году она была завершена в районе дома Циолковского, а новую, с щебеночным основанием, планируют доделать в конце апреля, - заявил Денисов. - Это добавит около 50 мест для машин. Отдельно отметил - въезд на территорию был расширен для удобства автобусов, которые привозят детей на занятия.

Председатель федерации баскетбола Калужской области Андрей Нефедов представил дизайн-проект, который включает конструкцию баскетбольной площадки, амфитеатр и установку гамаков у сосен.

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