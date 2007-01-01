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Новость дня Благоустройство

Власти Калуги рассказали, где отремонтируют уличное освещение

Список улиц 12 марта опубликовала городская управа.
Дмитрий Ивьев
12.03, 17:13
0 618
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Работы пройдут в течение 2025 года:

  • ул. Московская (от путепровода в сторону Северного въезда),
  • ул. 40 лет Октября,
  • ул. Советская,
  • Грабцевское шоссе (участок у МРЭО и Дубрава),
  • сквер Ветеранов,
  • сквер Медсестер,
  • сквер Мира,
  • пл. Театральная,
  • участок ул. Рылеева от ул. Труда до ул. Кирова,
  • участок ул. Герцена от ул. Труда до ул. Кирова,
  • ул. Социалистическая,
  • ул. Широкая,
  • ул. Черносвитинская,
  • ул. Удачная,
  • ул. Кожедуба,
  • ул. Набережная,
  • ул. Садовая до ул. Буровая.

Там поставят светодиодные светильники.

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