Власти Калуги рассказали, где отремонтируют уличное освещение
Список улиц 12 марта опубликовала городская управа.
Работы пройдут в течение 2025 года:
- ул. Московская (от путепровода в сторону Северного въезда),
- ул. 40 лет Октября,
- ул. Советская,
- Грабцевское шоссе (участок у МРЭО и Дубрава),
- сквер Ветеранов,
- сквер Медсестер,
- сквер Мира,
- пл. Театральная,
- участок ул. Рылеева от ул. Труда до ул. Кирова,
- участок ул. Герцена от ул. Труда до ул. Кирова,
- ул. Социалистическая,
- ул. Широкая,
- ул. Черносвитинская,
- ул. Удачная,
- ул. Кожедуба,
- ул. Набережная,
- ул. Садовая до ул. Буровая.
Там поставят светодиодные светильники.