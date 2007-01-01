+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге закрыли опасные колодцы у школы
Благоустройство

В Калуге закрыли опасные колодцы у школы

Дмитрий Ивьев
12.03, 15:39
0 378
Фото: прокуратура Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Они находились по периметру школы №29, рассказали в прокуратуре региона.

Как рассказали в ведомстве, работы проведены после того, как коммунальщики получили требование от прокурора.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVDaGl0Q2U5RDI5OHdWYWV4cEw4TXc9PSIsInZhbHVlIjoiMUM1WklqcHF3azFsbUNTWFFZNUppMHVmTGV2NDVhU3doNUJLdnFHN21QOEkwa2NIaHRIZXRtRUVJRjVVc1duZVRGekcvb2lTUUFvb082ZmV3eXpoNGhRNTVzTGJ5Q1ZCWGd5QXdONHVkWEdWd01FeUxqZCtGRjVKbnJQUVp4VFJ1Wm9lemxHZXdnOXNMazhOS3B0dG96VU5aNkY2WFNuWlU4S2kwaXoyRm5HZWFtYmNCSHVKRzJmR0VsMWZGRkFpc1BsdExZdW1VME5rQVQwMlAvR09ndFVtL29ONzFwZ3J3eUY1dzZEY1FmVHowc2lZL01zOU1XMVRPaStYekVwQ3FleS8yUXlLNU9wN0hEK3dKdGUyRTZmZEcyd0lQWEtyUCtLY2k0bUt4dURLaUNTS2VncjlOK3Y4bnRQaWs3YXdRYmhRVWxmZE1JcU1xdWw5dUVub2JsM3dEU1pXb1liTkRTNTdoNG8rdkg2cnZEdWZYa3Rmd1BEdW9NSXpMR2xTVFdpRHVUeUJ2SnJ6N2ZUMDJrK0xrT20vTjNZdTl3SFp6dUp1VW05OWc5aWVDbEVRTWdSSGNyRTdORGVUMVVDVSIsIm1hYyI6ImQ1MWRlN2RhYWZhNmU1M2E4MTY0OWU0ZmZjOGVlMDZmODJkN2MxYzVkZDdiYjY3YWQxM2JjNDJkNzJmZjUwMWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ind1S0k5ay9MMUtLL2IvSW5MRE91Y1E9PSIsInZhbHVlIjoiMnBxS05vdGUzeURYQThteE1sZ0tpZURCbUNwTHNzb3hvRzUrM3RqS0dkYTRBc3ZsMDFZSTg4TVZpUVFwT0Nuby8rOXhjRDJCM3BPMnc3RENaRmF0RVNRMUtuT0w3Z1B2VTVtcUsvWmpmUUlyV3J5TGdyRkd6NDNIY04yVmJOTlhvQU4ydjRBUGhZVjNnWTZ0RzlTeDJxeFowS0FUYXB0cEZYanNoU3BEUjlnSTV2YVQzN21saFJ6YTd1U0NZK3dsQkh2SUJtNmllWWhVRncyWHlvVkh6RUVYK2NkT1BRb2tGNTZxbDdqSDMyU2o5cVNjMHpGSHRmMVhFdDlvMmVTVVhGdDJqWWhiUkRDVHZwdHg4ZXRpRkxXMDdiMEtJa3JObzFEajBTUG5SZWpZRTRiR1ZZRDd0d0ZNdTl6Q2hqcGxwdW8yRnNxZDltTldGMTVJVEFyQ1dXT2NRSXpnNWl4V2d6MlZlTG1mZ3cxOWVQVUZxTEZjUHErMFN5VVdrazdySGhPU1ZYN1RvQVVjdXNaRUh3cTNWclNqdTlNMHQvQjltMXg0YktLRUE4M2FNNHRPaTBwbUlwTVUzTXl3bTV3bndlSElxMWwyYkRianJhQ00yK05mVU12VlBhK2lNUldVVFNsWGtYTEY4VTlWSnJVNFZBSzFPTHFadjN3ZDNtZVV5bVJHU0duandSQkRCSGdCeE1pV2hSUTF2czVBNkVxU1hOL2lMVS8zY1RObDYzVjl1NGhCUXFJRTUxMWNNdVNOaXhNcmFVWEVPYnFmZ1lmUFJZMm1SRjZiZ21QSXJ1eWJkYVJiR21JSFRVRGV3NDBqRS9SOHltRUNjb0JKYXhUSiIsIm1hYyI6ImNlODY0ODFjY2ExOTE2YTdlY2NmZDE3OWU5Y2M4NGI3OWI3ZDBlZWRhNjQxZmQ2Mzg2NDAyMjhiYTFhZjY4MjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+