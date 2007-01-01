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Благоустройство

В Калуге опять хотят заменить песок на пляже возле Оки

В среду, 12 марта, городской голова Дмитрий Денисов рассказал о планах на эту зону отдыха.
Дмитрий Ивьев
12.03, 12:22
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Фото: горуправа Калуги.
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- Приведём в порядок волейбольные площадки и пляж около реки Оки, - пояснил чиновник. - Об этом нас постоянно просят отдыхающие. При необходимости - заменим песок, для более комфортного отдыха и занятия спортом калужан.

Также планируется добавить зелени на верхней части набережной.

Кроме того, на финальной стадии находятся переговоры по установке палаток с напитками и лёгкими закусками.

- Прошу предпринимателей активнее участвовать в торгах. Набережная Оки становится всё популярнее у калужан, - заявил Денисов.

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