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Благоустройство

В Калуге переложили плитку в центральном парке

Дмитрий Ивьев
11.03, 15:19
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Работы проведены на смотровой площадке, сообщили 11 марта в «Калугаблагоустройство».

Ранее в соцсетях писали, что смотровая площадка начала сползать вниз по склону.

Также в парке отремонтировали решетки ливневой канализации.

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