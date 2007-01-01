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Благоустройство

В Калуге обещают опилить опасные деревья на улице Тельмана

Дмитрий Ивьев
11.03, 18:26
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Ранее наша читательница жаловалась на ситуацию у дома №33.

Там сухие деревья нависли над тротуаром и проезжей частью.

- Деревья опилим до конца месяца, - пообещали в управлении городского хозяйства 11 марта.

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