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Благоустройство

В Калуге жалуются на мусор на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
10.03, 12:34
1 748
Фото: Правобережье Калуги.
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Фотографию из микрорайона «Веснушки» 10 марта опубликовало официальное сообщество Правобережья в ВК.

- Рассмотрим возможность проведения субботника на этой территории, - пообещали в управлении городского хозяйства.

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