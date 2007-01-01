В Калужской области субботники пройдут раньше обычного

Погода позволяет раньше, чем обычно, приступить к уборке территорий после зимы, заявил 10 марта губернатор Владислав Шапша.

Он поручил главам администраций городов и районов запланировать такие мероприятия уже в ближайшее время.

- Организовать работу дорожных служб, коммунальных предприятий, управляющих компаний. Очистить дороги, тротуары, дворы. Убраться в парках и скверах, - прокомментировал глава региона. - Собрать и вывезти накопившийся мусор. Надо провести субботники, привлечь трудовые коллективы, волонтеров. О результатах этой работу будем судить по отзывам жителей.