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Благоустройство

В Калужской области субботники пройдут раньше обычного

Погода позволяет раньше, чем обычно, приступить к уборке территорий после зимы, заявил 10 марта губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
10.03, 09:38
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Он поручил главам администраций городов и районов запланировать такие мероприятия уже в ближайшее время.

- Организовать работу дорожных служб, коммунальных предприятий, управляющих компаний. Очистить дороги, тротуары, дворы. Убраться в парках и скверах, - прокомментировал глава региона. - Собрать и вывезти накопившийся мусор. Надо провести субботники, привлечь трудовые коллективы, волонтеров. О результатах этой работу будем судить по отзывам жителей.

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