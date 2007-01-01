Какие территории хотят благоустроить в Калуге
Список опубликовало управление по работе с населением на территориях.
Городские власти рассчитывают получить финансирование в рамках областного конкурса инициативного бюджетирования.
Вот что предлагается привести в порядок в столице региона по этой программе:
- Сквер в деревне Нижняя Вырка,
- Спортивная площадка в деревне Яглово,
- пешеходная зона на бульваре Моторостроителей,
- спортивная площадка в Малиновке,
- аллея Дружбы в деревне Лихун,
- «Двор светлого счастливого будущего» на Московской, 240.
Как минимум 5% должны профинансировать инициаторы проекта.