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Благоустройство

Какие территории хотят благоустроить в Калуге

Список опубликовало управление по работе с населением на территориях.
Дмитрий Ивьев
09:49 сегодня
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Городские власти рассчитывают получить финансирование в рамках областного конкурса инициативного бюджетирования.

Вот что предлагается привести в порядок в столице региона по этой программе:

  • Сквер в деревне Нижняя Вырка,
  • Спортивная площадка в деревне Яглово,
  • пешеходная зона на бульваре Моторостроителей,
  • спортивная площадка в Малиновке,
  • аллея Дружбы в деревне Лихун,
  • «Двор светлого счастливого будущего» на Московской, 240.

Как минимум 5% должны профинансировать инициаторы проекта.

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