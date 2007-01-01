-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Новую спортивную площадку обустроили в Калужской области
Благоустройство

Новую спортивную площадку обустроили в Калужской области

В 2024 году она появилась в селе Тырново Бабынинского района, сообщила 27 февраля министр финансов региона Валентина Авдеева.
Дмитрий Ивьев
09:21 сегодня
0 386
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы проведены в рамках инициативного бюджетирования.

Стоимость площадки составила 1,155 миллиона рублей.

Из них 954 тысячи выделил областной бюджет.

- Реализация подобных проектов позволяет создать полноценные условия для занятий физической культурой и спортом сельских жителей всех возрастов, - прокомментировала Авдеева.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJvU3pNMkY3T0NHNUhTVERuSnJPb3c9PSIsInZhbHVlIjoiNE9LNytNekJYZkNFZkpZWUVta2J4ZG91a2owTlk3YXVhOWc0UkNLdUd6RHJHM3BsSGNoc3IrTENCWnA4MTF5QnVEdk85YitQR1dDM2tFR25UbkE0aDJOSkdSVHUwVzVLWVl3Q0ZSRGs4TSsxWjJSY1FWcEZLaU0zZE16WEJGS1JsNys0dUVIODlEZE9DSFN5Z2J5UTZjckw1ZEt3d1RJT0VrZ05CTkI2anM4YWoxSHpxN0xWOWZPUEhWVFBPMTcxMUl3cWpxMnRyMjZVR1JqTFkxcThXUTM4L2c1QlViaHpkZ2hycXhxRDFuRzZLbnZpSHF2Tm1CQThMcWtHdnJZanJtNjV3RFUvcG03dEJGaU1tV2F0cFJhcm1yL1EyMCtldUQ3UHRYblhGSVh0WHVFMVlpUUJRazhCL09zbHFEWFNqZUJteGNVVHlyUkJXY3VqVUphMzlGNXZFM1FHcGcyejltb09DVCtpOVBJQWd2SlQwRG40ajJoenpmYklRQm9BMWs3NlV3cTZxMEtCZHA3RWlCbityM3BBTTBPVzRrMmxjZ1F6VGFqZlI1WEhtK0tBTTRkbG5rR2htS1ZBaTR3NCIsIm1hYyI6IjI3YjU1MWM5NDk3NGIwNjg1ZjI5MWYwNDI2OWE3MzUyZmFjZmM5ZWE3ZDUzY2EyYTBiNDIyODBmYzliMmYzMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJjWXlrWFRhbXFHRzBPNllva09OV3c9PSIsInZhbHVlIjoiR0ZmMVBFUzNMMG9JSnRGS3lFc0VEMS8rb3NwVG5pc1huMTdJR21GRDk0SzVNWGUyZ1NmR0dCVzBCV3o0enFEb280WWRnbkpSUmEwdHhqT1J6V0h1cHdUb25XNjhPOGI3UEhGeDBaRHpSVmlaTnNqdHA4Rk1mcVprVlhaQk9QbkJFK1kyazhnVzhDazBpSkc0a1J5ZGZ4KzdPRzZXNHhtSWpkUDlIQVVHck1FNS9XMHFzb0RJVlIwdzluVXl6UVZXR1o2di9CT2lDNEhRUDZMb1ZKcVFUUUI5QWx0YXpFRnQ4UnRDdy8xRm1vWTlOZGh5eDB6ZFZTaWxWdGxjK3ltTGZ6dXlhRzRyWmVXaUh0MFhTd0sxUWNFU0FNYjVvK1R0OHYzdjRIQTk0S0pnbzZLSDI3emZPR1NiQW1Oc3RNTGVqZXQ3UzJVUE5sUVNuNS9ZTmx5N3ppV2tNd01Ld1pGTXFaT0ROc1laOWtkS1ZrdTdXanFoQTg1L3JRM2gvS0RwSVdhTXNGL0MxZ0pQU3BSUjBTVG9rQ3B6VXJkM3Q5cDhoWFMzTjNSakQzU1NiUnJVRkVRanF1K0hmSlJmSnZHSFV5K3k5VWxhUGpGZjk3c0dId3F1U3dITGFOVUM2NjRIUVdOS3BwaWxjQ3NvdUdTRlVaOVYrTlQ3OHhKQ2hWN3h4WGozeXFiaTd5Z1dsMnpjbXc0MGFTdU05TWowL1JRamRMQ0V1MlExaStYOXorVnpBN3ZPWWFNUXV5OEc0Qi9pTnYrSksxNmZkZ01Tb0FleUUwMDZ6N0lSRHR1QjNtSXFEQkkweEtWV0l5a2xyTmRRN3NOSlYyQUhQb3lOdGM0eCIsIm1hYyI6IjNhMWE2ODg1YzAwNTllZjA2ZTgyZDA3YTM0YmRkNzM0NThlMWUxY2I0ZTQxYmU0Y2I2OTdiYjA4NzZjNmQzYzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+