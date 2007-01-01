Новую спортивную площадку обустроили в Калужской области
В 2024 году она появилась в селе Тырново Бабынинского района, сообщила 27 февраля министр финансов региона Валентина Авдеева.
Работы проведены в рамках инициативного бюджетирования.
Стоимость площадки составила 1,155 миллиона рублей.
Из них 954 тысячи выделил областной бюджет.
- Реализация подобных проектов позволяет создать полноценные условия для занятий физической культурой и спортом сельских жителей всех возрастов, - прокомментировала Авдеева.