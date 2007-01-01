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Благоустройство

Жителя Калужской области заставили убрать спутниковую тарелку

Дмитрий Ивьев
12:31 сегодня
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Мужчина установил ее в Людиново на крыше многоэтажки, не согласовав с другими собственниками.

Тарелка находилась на дымовентиляционной трубе. По решению суда владелец должен был ее демонтировать.

Однако сделал он это только после вмешательства судебных приставов. Нарушителю запретили выезжать из страны. Кроме того, он должен заплатить исполнительский сбор в 5 тысяч рублей.

На данный момент хозяин тарелки ее убрал, рассказали 26 февраля судебные приставы.

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