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Благоустройство

В Калуге демонтировали магазин на улице Постовалова

Киоск находился в районе дома №12.
Дмитрий Ивьев
12:20 сегодня
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В августе прошлого года управление экономики выявило, что торговая точка находится на городской земле нелегально.

Во вторник появилась информация, что киоск убрали.

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