Калуга приблизилась к реставрации старинного дома на улице Баумана

- Разработана научно-проектной документация по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 42/41, - рассказал 25 февраля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Этот дом находится на перекрестке улиц Баумана и Комарова.

Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

- Долгое время памятник истории и культуры находится в плачевном состоянии. Очень надеюсь, что в скором времени начнутся работы по его сохранению, - прокомментировал Чудаков.