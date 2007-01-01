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Благоустройство

Калуга приблизилась к реставрации старинного дома на улице Баумана

Дмитрий Ивьев
11:02 сегодня
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- Разработана научно-проектной документация по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 42/41, - рассказал 25 февраля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Этот дом находится на перекрестке улиц Баумана и Комарова.

Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

- Долгое время памятник истории и культуры находится в плачевном состоянии. Очень надеюсь, что в скором времени начнутся работы по его сохранению, - прокомментировал Чудаков.

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