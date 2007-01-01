В Людиново выберут территорию для благоустройства
Город нацелился на новую победу в конкурсе «Малые города и исторические поселения» национального проекта «Жильё и городская среда», сообщил 24 февраля глава районной администрации Стефан Перевалов.
Год назад людиновцы получили средства на набережную, которую начнут скоро делать.
- Приняли решение вновь поучаствовать в конкурсе. Как и прежде, территорию для благоустройства определим мы с вами вместе, - заявил Перевалов.
Выбрать можно из трех вариантов: площадь Победы, улица Чкалова от Ленина до Володарского либо участки улиц Гогиберидзе и Кропоткина.
Для участия в голосовании нужно заполнить форму по ссылке.