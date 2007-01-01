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Главная Новости Благоустройство В Калуге предложили ввести конские штрафы для тех, кто сбрасывает мусор в полях
Благоустройство

В Калуге предложили ввести конские штрафы для тех, кто сбрасывает мусор в полях

Проблему нелегальных свалок в понедельник, 24 февраля, обсуждали на планерке в городской управе.
Дмитрий Ивьев
17:08 сегодня
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Свое мнение высказал, в частности, городской голова Дмитрий Денисов.

Он выступает за ужесточение наказания для тех, кто везет мусор грузовиками в поля и леса.

Как отметил Денисов, в таких случаях водитель зачастую берет вину на себя, а юрлицо, которому полагаются гораздо большие штрафы, выходит сухим из воды.

- Все машины должны быть под контрактами. Здесь целесообразна в полном объеме цифровизация, GPS и так далее, чтобы навести порядок, - подчеркнул чиновник.

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