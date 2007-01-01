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Благоустройство

Деревья обрезали в Куровском

Дмитрий Ивьев
08:20 сегодня
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О проведении работ 24 февраля рассказали в «Калугаблагоустройство».

Там пилили сухие деревья.

Сообщить о аварийных деревьях в Калуге можно по телефонам 70-11-31 или 77-71-12.

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