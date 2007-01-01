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Благоустройство

Березы в центре Калуги напугали пешеходов

Жалоба появилась на странице городского головы.
Дмитрий Ивьев
10:55 сегодня
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Калужанин рассказал, что в сквере Медсестер на него уже не раз падали ветки.

- На вид они очень страшные, - описал деревья очевидец.

В городской управе пообещали в марте провести обследование.

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