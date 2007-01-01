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Новость дня Благоустройство

В Калуге один коммунальщик посыпал тротуар песком, а другой смел его трактором

Сергей ПЕТРОВ
07:54 сегодня
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Постановку театра абсурда наблюдали калужане утром 21 февраля на улице Кирова у здания известного торгового центра.

Наш читатель прислал видео уборки площади перед ТЦ, на которой работал трактор с щеткой, в чат-бот обратной связи нашего Телеграм-канала.

- На плитке- ни снежинки, ни льдинки, - поясняет калужанин. – Зато по тротуару аккуратно, тоненькой полоской, рассыпан песок. Он тянется вдоль ТЦ по Кирова до перекрестка с Плеханова. И вот трактор с щеткой этот самый песок в несколько заходов сметает.

- Какой-то театр абсурда. Клоуны, блин, - иронизирует в заключение наш читатель.

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