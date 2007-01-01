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Благоустройство

В Жиздре благоустроят Больничный пруд

Сейчас ведется подготовка к этим работам, сообщил глава администрации Жиздринского района Александр Барыбин.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
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Этот объект был выбран для приведения в порядок самими жителями в рамках Всероссийского онлайн голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Специалисты уже разработали дизайн-проект и подготовили сметную документацию. Также определен подрядчик, который займется благоустройством водного объекта, - отметил Барыбин.

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