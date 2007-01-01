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Благоустройство

В Калуге чиновников обязали обустроить контейнерную площадку

Дмитрий Ивьев
15:57 сегодня
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Фото из архива.
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На проблему ранее жаловались жители дома №44 на улице Степана Разина.

До ближайшей мусорки нужно было идти больше 180 метров.

Прокуратура обратилась с иском в суд, и тот обязал городскую управу обустроить контейнерную площадку.

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