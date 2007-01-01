В Калуге чиновников обязали обустроить контейнерную площадку

Фото из архива.

На проблему ранее жаловались жители дома №44 на улице Степана Разина.

До ближайшей мусорки нужно было идти больше 180 метров.

Прокуратура обратилась с иском в суд, и тот обязал городскую управу обустроить контейнерную площадку.