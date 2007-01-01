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Благоустройство

В Кирове обустроят футбольное поле с искусственным покрытием

Дмитрий Ивьев
15:20 сегодня
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Оно должно появиться уже в этом году, рассказал 18 февраля глава районной администрации Игорь Феденков.

- Специальный песок, крошка для покрытия уже получены нами. Сейчас привезли рулоны для покрытия, которые будут распределены по футбольному полю, - сообщил чиновник. - Работа по строительству будет продолжена, когда на улице будет устойчивая плюсовая температура воздуха. Уже в этом году ребята смогут заниматься на обновлённом, удобном, современном футбольном поле!

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