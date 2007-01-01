В Калуге запланировали реставрацию Каменного моста

На данный момент разработана научно-проектная документация, сообщили 17 февраля в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.

- Требуется финансирование на проведение реставрации, - говорится в официальном комментарии. - Вопрос выделения средств будет рассмотрен при планировании областного бюджета на следующий год.

Ранее в соцсетях калужане жаловались на состояние моста. Кирпичи там осыпаются еще с 2019 года. А последний масштабный ремонт проходил в 2010-м.