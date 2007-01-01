В Козельске пройдет реконструкция библиотеки

- В 2025 году библиотека приобретет новый статус, - рассказала глава районной администрации Елена Слабова. - Она станет модельной, что означает превращение ее в мультифункциональный центр, где можно не только взять книгу и почитать ее в комфортной обстановке, но также и поработать на компьютере или посетить мастер-класс.

Обновится книжный фонд, закупят новую мебель и оборудование.

Подрядчик начнет работу с 1 марта.

Работы пройдут в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».