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Благоустройство

В Козельске пройдет реконструкция библиотеки

Дмитрий Ивьев
09:25 сегодня
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- В 2025 году библиотека приобретет новый статус, - рассказала глава районной администрации Елена Слабова. - Она станет модельной, что означает превращение ее в мультифункциональный центр, где можно не только взять книгу и почитать ее в комфортной обстановке, но также и поработать на компьютере или посетить мастер-класс.

Обновится книжный фонд, закупят новую мебель и оборудование.

Подрядчик начнет работу с 1 марта.

Работы пройдут в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

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