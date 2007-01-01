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Благоустройство

В Ульяновском районе построят купель

Она появится в селе Дудоровский.
Дмитрий Ивьев
06:45 сегодня
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- Место, действительно, хорошее. Уже наметили приблизительный план строительства, - заявил 13 февраля глава администрации района Александр Анисимов.

Он выразил надежду, что задуманное удастся реализовать.

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