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Новость дня Благоустройство

В Калуге жалуются на отсутствие ливневки возле новой школы

Фото из микрорайона Кубяка опубликовала местная жительница.
Дмитрий Ивьев
12:54 сегодня
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- Как можно было вводить в строй объекты, если нет коммуникаций. Как долго нам с этим жить в одном из самых успешных областных городов страны? – задается вопросом женщина.

Ситуацию прокомментировали в городской управе:

- Проектом по строительству подъездной дороги к школе водоотведение выполнено на рельеф местности. Сейчас ведём переговоры с инвестором по разработке проекта планировки для дальнейшего строительства сетей отвода поверхностных вод с территории жилых домов, «Торгового квартала», общеобразовательных школ № 29, 46. Назвать точный срок реализации пока, к сожалению, не можем.

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