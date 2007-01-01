В Калуге жалуются на отсутствие ливневки возле новой школы
Фото из микрорайона Кубяка опубликовала местная жительница.
- Как можно было вводить в строй объекты, если нет коммуникаций. Как долго нам с этим жить в одном из самых успешных областных городов страны? – задается вопросом женщина.
Ситуацию прокомментировали в городской управе:
- Проектом по строительству подъездной дороги к школе водоотведение выполнено на рельеф местности. Сейчас ведём переговоры с инвестором по разработке проекта планировки для дальнейшего строительства сетей отвода поверхностных вод с территории жилых домов, «Торгового квартала», общеобразовательных школ № 29, 46. Назвать точный срок реализации пока, к сожалению, не можем.