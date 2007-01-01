В Калуге готовят концепцию благоустройства Губернского парка

На критическое состояние этой территории на Правом берегу жалуются местные жители. Люди просят привести его в порядок.

- Сейчас коллеги из Дирекции парков разрабатывают концепцию благоустройства Губернского парка, которую планируют представить в следующем году, - говорится в официальном ответе чиновников. - Также в планах улучшение дренажной системы - чтобы вода не застаивалась. В скором времени планируется начать часть работ: установить баков для мусора, благоустроить тропинки в парке, демонтировать лавочки для реставрации. Назвать конкретные сроки по благоустройству не сможем, так как вопрос требует финансирования.