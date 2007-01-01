-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге коммунальщики из-за отсутствия снега убирают песок
Благоустройство

В Калуге коммунальщики из-за отсутствия снега убирают песок

Дмитрий Ивьев
09:57 сегодня
0 450
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы продолжаются в разных частях города, рассказали 11 февраля в МБУ «СМЭУ».

Мусор и песок убирали, в частности, на улицах Маяковского, Горького, Либкнехта, Калинина, Московской и Циолковского.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
33%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im50UG5XMThGS0tZRUtyWUlyUjVabWc9PSIsInZhbHVlIjoiakZZSnZFTWt0a0l3aDU3bHpGdFBxNTM4ZWpIeHQ5MGRTVFdKU09sbUpDRzFWSzhqQ1dPRjhzVmRRVVVnTzBSL2JDcTBFMzVhQmo0Q0g2aTdlbUdoQXRJYXlJanRhOXNjQ2N0SFpkZG5tMUxOWFcrZ3JoRTQxZDNqaWNiT1cvUG9LQ0RNeVR4MUJweEZoRXVRV0RMc2JMdXNXbzNXQUs0MndUbjRheTZVRjhiUjU1UUIvcWlZait1ZEttY2Qrd2xQLzFuMW1taGpodnZpWnVOdmJ0MmJEUDBIbkt6R3I0b1hQOUw1ckNVK0M0c0RzSmdtOFplS2RjZjB1eXRBTjBQbm01K0FWc05tR3doUStOME5SUGp0a2V3TC9QU3ZvZXFNVjhwZEtBL0xnNkc1MzlZTGlHTjVoOG5zR3Fuckk1d21WMEV2YUowOEtsQUJ3N1plUCs1SEhDcnpjYUx6bGFGL2lCWEJPYkVjbk5hMVhaTzVLaDdHaEZOY2FwNVNGcitRT2xVaHJjbUM2K1E4dmZVZFVlSTdJNm96WjlXc1V5TnI2enNUcno3TGRMTWJ1UGpFaGY5b2xxWVhtOHJoM05HQiIsIm1hYyI6IjU0ZmE5ZGM3MDIwZTYxMmNjM2MzNGNjN2YyYzRmMjljMWRkYTE1ZGRmOGQyYTQyZDExZDM2NTU0N2JlMzA3MWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBacWtrSHNkNTM4aGVpelVWYkJhRGc9PSIsInZhbHVlIjoiQUJ5UlBjV0hVSWlKWEdzMlp1d0d5eEt6cW5IZ2JmcWttMEpadStGbUNmaHoxWnFxdnlHeFM5V3lIM2pRUW9RU245K1hOaWJvVjhaWE9FUHoySk9GWDdmajJuVnZ2STYxR2Eyd292TXlUbHA5T1kycnR6V0Q3dE5rVWdwQkJkTjBaSkxtYzhlNXVXSWNjbVB1YVh4eGlwSjUxOVNpNWtuN25YUmhKcm1sTnpHeG96d3ZweU9Rck9keHBEUTZvZ3BFTzlqU2pSVUh4SndDTzZJV0ZWQ3JjSUZSTTYzNzQ2K2o1eGJ3ZStzMk1kdy9lL2ZrR3VFRWhlN2ZjS2lxZkp0YWxYSy8wZHRCQU1WZTVSdWc3NlN0emJMWEhNdnU5c3ZpTDliQ3QxM2FMNGc5N1dabjYxM2ZsMWExdnhjWFR5Qm04SGZrSnpWMjJ1dlBaSFpQV1VRQzZWQldSQ2E0NHFtRUNhM0RnUjZtVTUrTkI2MmNnZkNmVWs1cUQySnkwcnhQWVJ0TTVOUUFRSFIwK21DRUd6VXlhcFdFVVg2TkVxUklYOG43TVZMZFNlVEdnaGYwbXlxRDN0bzFhcjVNT2VOWnVNRDVBY3BYSGgvbCtOZjB4ZVlyZjhUNko1bXFqbzNUT3VoMTZOc2UxaGwrOUltb0ZHWU91V2dCUUx4VXJOVk8vdkRhalNQYi9peng0alFDN1l2VzNmUm11M3hPRFRXbUlCbnFmQlA5Vmk0UTMyMUszcytaa2VIRHVpaXZsSXlQRkdibDhoNjdBajNycE1ISUc2bzI0TXMvRkdIcmJwZ1Z0dGJIamgvb0ZDcllKeTkvNW1BSE9UMUprNDhET0pLUyIsIm1hYyI6IjQ1ODcxYjNhZjQzMDFhMzJlOTk4MzJjZjhhYWUyMmEyNjhiYmU0OTE3MDEzZDYyOTNkZjkxMGY2MmMwNzBiZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+