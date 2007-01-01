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Новость дня Благоустройство

В Калуге появилось космическое ограждение мусорок

Первую такую контейнерную площадку обустроили на улице Суворова.
Дмитрий Ивьев
16:53 сегодня
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- Она включает в себя две части – для установки евроконтейнеров и отсек для сбора крупногабаритных отдохов, а также навес и, что важно для поддержания порядка, систему видеонаблюдения! – прокомментировали в управлении городского хозяйства.

В течение месяца власти собираются мониторить ситуацию.

- При необходимости будут внесены коррективы в конструктив изделия с последующим утверждением плана установки в масштабах города, - заявили в горхозяйстве.

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