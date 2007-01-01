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Благоустройство

В Калуге тротуары обильно посыпали песком

Обработка началась еще вечером 3 февраля.
Дмитрий Ивьев
09:36 сегодня
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Коммунальщики готовятся к похолоданию и возможной гололедице.

На вторник синоптики обещают небольшой снег и температуру воздуха в районе -1.

Сильных снегопадов на этой неделе не ожидается.

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