В Калуге новые пристани построят на набережной Яченского водохранилища

Работы должны пройти в нынешнем году в рамках нового этапа благоустройства на этом объекте.

В пятницу, 31 января, объявлен конкур по поиску подрядчика, который займется нижним променадом от лестничного схода в районе дрессировочной площадки в сторону парка «Мир». Начальная цена контракта – 45,5 миллиона рублей.

Там должны будут поменять асфальт на променаде, обустроить новую дорожку и две пристани.

Согласно контракту, работы должны начаться в середине марта и завершиться до 1 сентября.