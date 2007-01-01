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Новость дня Благоустройство

В Калуге новые пристани построят на набережной Яченского водохранилища

Работы должны пройти в нынешнем году в рамках нового этапа благоустройства на этом объекте.
Дмитрий Ивьев
12:41 сегодня
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В пятницу, 31 января, объявлен конкур по поиску подрядчика, который займется нижним променадом от лестничного схода в районе дрессировочной площадки в сторону парка «Мир». Начальная цена контракта – 45,5 миллиона рублей.

Там должны будут поменять асфальт на променаде, обустроить новую дорожку и две пристани.

Согласно контракту, работы должны начаться в середине марта и завершиться до 1 сентября.

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