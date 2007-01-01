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Благоустройство

В Калуге опять повредили ограду стелы на улице Пушкина

Один из гранитных столбиков завалился.
Дмитрий Ивьев
14:21 сегодня
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В четверг, 30 января, «Калугаблагоустройство» сообщило, что ремонт уже проведен.

За последний год эти столбики не раз цепляли машины.

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