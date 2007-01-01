Калужан просят не выбрасывать елки в мусорные контейнеры

Новогодние деревья можно сдать на переработку.

Правда, принимают их в Калуге только в одном месте – на улице Телевизионной, 2б.

Привезти их можно туда сегодня до 17:00 или в пятницу с 8:00 до 16:00.

- Каждый декабрь покупаются эти зеленые красавицы, чтобы создать праздничную атмосферу новогодних каникул, - прокомментировали в четверг в управлении городского хозяйства. - Однако праздники закончились, а елочка отправилась на контейнерную площадку, создавая тем самым свалку. Такая ситуация, как на фото, продолжается ежедневно. Калужане, давайте заботиться о чистоте нашего города вместе!