+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Глава администрации объяснил вырубку деревьев в Медыни
Благоустройство

Глава администрации объяснил вырубку деревьев в Медыни

На работы в парке 29 января жаловались местные жители.
Дмитрий Ивьев
09:31 сегодня
1 698
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ситуацию прокомментировал руководитель районной администрации Николай Козлов.

- Деревьям более 70 лет, - заявил чиновник. - Они неоднократно становились причиной аварийных ситуаций. Деревом раздавило припаркованный у Парка воинской славы автомобиль. Машина восстановлению не подлежит. На набережной упавшим деревом раздавило ограждение и порвало линии уличного освещения, повредило электропитание камер видеонаблюдения и линии оповещения населения. У здания МФЦ несколько деревьев упало на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал. В целях обеспечения безопасности жителей работы проводились, и будут проводиться в период наименьшего движения транспорта и людей.

Козлов отметил, что на этом месте к 80-летию Победы создадут Аллею Мужества. Там высадят яблони сорта «Слава победителям».

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
7 оценили
0%
0%
0%
0%
29%
71%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBzdUVpdTFhaWJWTjBPbEZkbmpJR1E9PSIsInZhbHVlIjoid3RzSXR1SjEva0JCRjZGbUxId0F1MXVLZnNJRzUzTnBqLzZqSXRwdm1ZaUVhcXZSYjNlNDJmYWx4Z3VMVjg2S1EyQzd2L1M2a05sSjNQMlptKzIxREZ5NkJUbHI1bVo3YUdjSXg3QkJDekFmWFFJYlQrdC9jb2NpVDNOQ3dOSmEyZm8xcWI5WkI3Y0RJWUJVYXorUVh1Z3hzNnI1dDkrRytacktzaUs0MlBHWi9admo3UFhsKzRNbmFDamc0NUVGOHdGUWtQU2lkbGY5ZGZVVTRxMytxWGRjSjV5V1VHaWd2ZHZ3WnR1SHdjNjBDZkwzeS9KVnM0NjJTL0hJQW5KbXd5QXBOdTdMTFNNUVFrWHNBRHhtWmUzeWpnN3U1QnR4T1M1UXNYSWszbDJWKys2V20yRVJFNEJBM282dExJS0x0ZVMrVE1YSVJXcCs3VnlsOHB0UTQ1TkVuVlhGSmNFeTRDSFFiZDl5Q05hUG9GdUFrVTRhdW0wak1kTGZrTy83c0ZsVTZQNnJrQXZia0tnY3QwTmptckRxWUtpdmtobnpkaWt2OEc1QTBCTGpOR3lRbkw3RXRZS3dDWEI2RVJtayIsIm1hYyI6IjFhY2VjYjgzZDcyYzkyYzllOGQ5OGFjMjIxNTEzOWRjYWYzNzk2YjYxY2QzZWM2NjJjYWJjZWUxNWYwMGU1MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndINXp6Y1RnQVkyZmRGUHBjdG8vYUE9PSIsInZhbHVlIjoiVmZQdkVOKzlTNUR4emlRalJGMmFNaytvYVN2a29JVEp3dEFyRTNXb3ZkczF1RlpXYXJtSXI0ZFVlOElhYzdFWFJTWjV1Yi9SOFk3b0ZHck5nMmErakkvOU1pRG40TTJMVEJ2c3lrNlpOTTVpb2JTUWRkYnNNcCtkTEcvRjVmbm1KdDhSaUM5L1FIWlU0SHhvMTNtdFcweGIvRlVUSjM0WVNERkVUZlEvL0VlOU1wT3F5eDM2Y0pMQkZWWXU0aEwzT3dIM0cvaW5icWIyNXB2Wk1aQkZQTFpkTTBBMVhrRy9aZmp4TVNXd2htNEdoZWNqZStXZ3hoeXdSNGpXNkdLL3FTMk1kcmhTZGF2endDMTQvbEE5ZzBHVGI5cHZrenpNQk9LMXFzbUJ0N3h6SkNxc3M5Z2RoUFJGbXJwdDdyU3JaVjlyTVNVTTB3QzRuaXI1a09uSmNSb1EvbU5LRzBOek1xMlFVTkFiSHRhbWpVN1FTWjdRMTBrSjY3WXRmVWFDOEpXaDcyd0JpRVFyOUJFdzl2Z2Z3S3VubktDVHNFS2ZFZHZDYlY5WGlSRkFkcS9EWWgwYnBmZWtiUktaU1IrbHVJTW0vZkFHOEF0bkhueFROOE11RnBwaEFYWkFXTFl4eDVubFQ5VzBOQUg1czIzVk1NT2E2Wlh0a29iV2VyS0tndk5RLzgrN3A4YVVldzFvU3dObVFWL202VHlmTXFua1RnclNVVFZzZFZhYVVNdGdtSEpqQUFmRFdSQnR0NkZRT0s5NXlxQWZmRHc1ZmtrSU4vTjBiRkZKTHl4MmxNelJSWG5RMDdza1VwUk94STE2ME1WUmVBK0RvV1c1ZVdzTSIsIm1hYyI6ImM1NGEwODI0N2E3ZTg4ZDUxZjhkZmQ1ZGRlOTE3ZTllNTFjMThkNDgwZGNjOTMzOTU5NjQ4NmIwMzk0NmJiY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+