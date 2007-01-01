Глава администрации объяснил вырубку деревьев в Медыни

На работы в парке 29 января жаловались местные жители.

Ситуацию прокомментировал руководитель районной администрации Николай Козлов.

- Деревьям более 70 лет, - заявил чиновник. - Они неоднократно становились причиной аварийных ситуаций. Деревом раздавило припаркованный у Парка воинской славы автомобиль. Машина восстановлению не подлежит. На набережной упавшим деревом раздавило ограждение и порвало линии уличного освещения, повредило электропитание камер видеонаблюдения и линии оповещения населения. У здания МФЦ несколько деревьев упало на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал. В целях обеспечения безопасности жителей работы проводились, и будут проводиться в период наименьшего движения транспорта и людей.

Козлов отметил, что на этом месте к 80-летию Победы создадут Аллею Мужества. Там высадят яблони сорта «Слава победителям».