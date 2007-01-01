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Благоустройство

В Калуге проведут зимние субботники

Из-за отсутствия снега стало заметно, как много в городе мусора.
Дмитрий Ивьев
17:00 сегодня
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Власти города решили не дожидаться весны и уже сейчас начать субботники.

- Дал поручение усилить активность в уборке города, особенно газонов, от мусора, а также организовывать субботники уже сейчас, не дожидаясь весны, - заявил 29 января городской голова Дмитрий Денисов. - Призываю присоединяться управляющие компании и предпринимателей.

Он сказал, что сам тоже примет участие в уборке города, как и все сотрудники горуправы.

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