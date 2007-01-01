В Калуге проведут зимние субботники

Из-за отсутствия снега стало заметно, как много в городе мусора.

Власти города решили не дожидаться весны и уже сейчас начать субботники.

- Дал поручение усилить активность в уборке города, особенно газонов, от мусора, а также организовывать субботники уже сейчас, не дожидаясь весны, - заявил 29 января городской голова Дмитрий Денисов. - Призываю присоединяться управляющие компании и предпринимателей.

Он сказал, что сам тоже примет участие в уборке города, как и все сотрудники горуправы.