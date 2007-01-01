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Благоустройство

Новогодние консоли в Калуге отключат в конце зимы

Власти решили оставить их до последних чисел февраля, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
15:10 сегодня
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А вот большую часть елок уже убрали.

Последней разберут конструкцию на площади Старый Торг – она простоит у катка до 10 февраля.

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